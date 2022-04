50MP कैमरा, 4600mAh बैटरी और 12GB RAM वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold लॉन्च, फोटो में देखें फर्स्ट लुक और जानें सभी स्पेसिफिकेशन

50MP Camera 4600mAh Battery and 12GB RAM Featured Foldable Smartphone Vivo X Fold Launch Check First look in pictures and all specification Price: Vivo का फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे एक वर्चुअल इवेंट में पेश किया है। इसके साथ Vivo X Note और Vivo Pad टैबलेट भी लॉन्च हुआ है। Vivo X Fold में 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी और 50MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी डिजाइन, सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: April 12, 2022 12:39 PM IST