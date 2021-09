50MP Camera 4GB RAM 64GB Storage 5000mAh Battery Featured Infinix Hot 11S First Sale Start Today At 12PM Discount on Flipkart: हाल ही में लॉन्च हुए Infinix Hot 11S की आज पहला सेल है। यह ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सेल के दौरान ग्राहकों को कई ऑफर्स मिलेंगे। पहली सेल में फोन खरीदने पर लोगों को डिस्काउंट के साथ-साथ कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। इस फोन में 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है। फोन में 50MP कैमरा और दमदार बैटरी दी गई है। इसके अलावा भी फोन में कई शानदार स्पेसिफिकेशन हैं। फोन की कीमत, मिल रहे ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेसन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: September 21, 2021 8:49 AM IST