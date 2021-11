50MP Camera 4GB RAM and 6000mAh Battery Featured Realme Narzo 50A on Discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Mobile Bonanza Sale शुरू हो गई है। यह 17 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी। सेल के दौरान कई सारे स्मार्टफोन पर बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, जिसमें Realme Narzo 50A भी शामिल है। इसमें 4GB RAM के साथ 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया गया है। साथ ही फोन 4 कैमरों, दमदार बैटरी और बैटरी से लैस है। इसके अलावा भी इसमें कई स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। हमने यहां फोन के फीचर्स, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: November 17, 2021 9:13 AM IST