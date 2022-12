50MP Camera 5000mAh Battery 32MP selfie 256GB storage featured OnePlus 10 Pro 5G on big discount on amazon price specs and offers: अमेजन पर चल रही स्मार्टफोन अपग्रेड सेल का आज यानी 14 दिसंबर को आखिरी दिन है। इसमें कई फ्लैगशिप डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिनमें OnePlus का धाकड़ फोन OnePlus 10 Pro 5G भी शामिल है। यह डिवाइस AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। आइए डिटेल में जानते हैं मोबाइल फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और मिलने वाले ऑफर के बारे में।

ajay verma



Published on: December 14, 2022 3:09 PM IST