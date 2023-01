50MP Camera 5000mAh battery 33W Fast SuperVOOC charging featured Realme 10 launched in India check first look and features: रियलमी 10 सीरीज के तहत आज कंपनी ने अपना सबसे सस्ता मॉडल Realme 10 लॉन्च कर दिय है। यह कंपनी बजट मॉडल है, जो कि कई तगड़े फीचर्स से लैस है। फोटो गैलेरी में देखें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Manisha



Published on: January 9, 2023 1:51 PM IST