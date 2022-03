50MP camera 5000mAh battery 33W SuperVOOC charging speed 8GB RAM Oppo K10 launch in India first look and first impression: ओप्पो ने आज Oppo K10 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन दो वेरिएंट्स में आता है। एक में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। जबकि दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में कलर में भी दो ऑप्शन मिलते हैं। ओप्पो के10 की सेल भारत में 29 मार्च दोपहर 12 बजे से Flipkart और Oppo India की वेबसाइट पर शुरू होगी। आइए एक नजर डालते हैं फोन के फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन्स पर।

Manisha



Published on: March 23, 2022 2:44 PM IST