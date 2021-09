50MP Camera 5000mah Battery 4GB RAM 128GB Storage Featured Realme C25Y Pre Order start today at 12PM Discount and EMI Offer on Flipkart: Realme ने हाल ही में लॉन्च Realme C25Y लॉन्च किया था। यह आज यानी 20 सितंबर, 2021 से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राहक ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से आज दोपहर 12 बजे से इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग के दौरान ग्राहकों को इस पर डिस्काउंट, कैशबैक समेत EMI ऑफर मिलेंगे। कंपनी ने फोन को बजट रेंज में लॉन्च किया है। इसमें 4GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। फोन 50MP मेन कैमरे से लैस है। इसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। आज हमने यहां फोन पर मिले रहे ऑफर्स, कीमत और इसमें मिलने वाले सभी स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: September 20, 2021 8:49 AM IST