50MP camera 5000mAh battery 4GB RAM 128GB Storage featured Realme C35 launched in India see first look check Flipkart sale date offers price: इस फोन की पहली सेल 12 मार्च को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। फोन को दो कलर ऑप्शन- ग्लोइंग ब्लैक और ग्लोइंग ग्रीन में खरीद सकेंगे। इसकी सेल Realme.com और Flipkart पर आयोजित की जाएगी।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 7, 2022 5:35 PM IST