50MP Camera 5000mAh Battery 4GB RAM and 64GB Storage Featured Realme Busdget Range Phone Realme C25Y On Discount on FLipkart Black Friday Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इन दिनों Black Friday Sale चल रही है। सेल में कई कंपनियों के फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। यह सेल 26 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें Realme के किफायती फोन Realme C25Y को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ-साथ 5000mAH की बैटरी दी गई है। इसका प्रोसेसर भी अच्छा है। फोन 4GB RAM और 64GB स्टोरेज से लैस है। अभी इसे खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। यहां पर फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 29, 2021 8:45 AM IST