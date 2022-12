50MP Camera 5000mAh Battery 4GB Ram and 64GB Storage Phone Redmi 5G Phone Get Massiv discount and cashback Redmi 11 Prime 5G: Redmi 11 Prime 5G एक किफायती सेगमेंट का स्मार्टफोन है। इस फोन में स्ट्रांग बैटरी, 50MP का कैमरा और 4GB रैम मिलती है।

rohit1 kumar



Last updated on: December 12, 2022 5:25 PM IST