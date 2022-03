50MP camera 5000mAh battery 6GB RAM 120Hz display featured Realme Narzo 50 First sale today at 12 pm on Amazon India check price features and offers: रियलमी ने पिछले दिनों Narzo 50 4G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Realme.com के अलावा नजदीकी रिटेल स्टोर पर आयोजित की जाएगी। पहली सेल में फोन की खरीद पर कई ऑफर दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 3, 2022 8:37 AM IST