50MP Camera 5000mAh battery 6GB RAM 128GB storage feature Poco M5 launched in India check first look with price specifications: पोको कंपनी ने आज Poco M5 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन बजट रेंज में कई तगड़े फीचर्स से लैस है। फोटो गैलरी में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें कीमत स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: September 5, 2022 7:15 PM IST