50MP camera 5000mAh battery 6GB RAM 128GB Storage featured Realme 9i 5G first sale in India huge discount offer on Flipkart and official website: रियलमी के बजट 5G स्मार्टफोन Realme 9i 5G की पहली सेल आज यानी 24 अगस्त को आयोजित की जा रही है। इस फोन को पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया गया था। फोन में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 24, 2022 9:28 AM IST