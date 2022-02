50MP camera 5000mAh battery 6GB RAM 33W Fast charging featured Realme Narzo 50 4G first sale on 3rd March on Amazon check price and offer: रियलमी ने Narzo 50 4G स्मार्टफोन को भारत में आज पेश किया है। यह बजट फोन 5,000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग समेत कई धांसू फीचर्स के साथ आता है। आइए, जानते हैं इस फोन की कीमत, फीचर्स और सेल की डिटेल्स..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 24, 2022 2:38 PM IST