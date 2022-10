50MP Camera 5000mah Battery 6GB RAM Qualcomm Snapdragon 680 Featured Redmi Note 11 on Discount on Amazon check price and all specs: Redmi Note 11 में 50MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ कई धमाल फीचर्स मिलते हैं। फोन को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट से सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: October 6, 2022 12:44 PM IST