50MP camera 5000mAh battery 6GB RAM up to 1TB expendable storage supported POCO M4 Pro 5G debut globally check price features and specifications: पोको ने एक ओर बजट रेंज में 5G स्मार्टफोन M4 Pro को लॉन्च किया है। ग्लोबली लॉन्च हुए इस फोन में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। आइए, जानते हैं POCO M3 Pro 5G के मुकाबले इसमें क्या अपग्रेड देखने को मिलेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 9, 2021 7:51 PM IST