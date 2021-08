50MP Camera 5000mAh Battery and up to 6GB RAM Featured Xiaomi Redmi 10 Will Launch Soon: Xiaomi ने Redmi 10 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। नए फोन को कंपनी ने टीज कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर पोस्टर से डिजाइन की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी टीज किए हैं। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका मेन लेंस 50MP का है। इसके अलावा फोन में 5000mAh की बैटरी और 6GB तक RAM मिलेगा। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 16, 2021 4:08 PM IST