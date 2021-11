50MP Camera 5000mah Battery MediaTek Helio G35 SoC up to 6GB RAM and 128GB Storage featured Oppo A55 on Discount and Exchange offer on Amazon: इस समय ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। आप कम दाम में अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Oppo A55 पर विचार कर सकते हैं। इसमें कुल 4 कैमरे, 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा भी फोन कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: November 19, 2021 8:45 AM IST