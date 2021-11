50MP Camera 6000mAh battery 18W Charging and up to 6GB RAM Featured Xiaomi Redmi 10 Prime on Amazon With Discount: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर फिलहाल कोई सेल नहीं चल रही है, लेकिन कई स्मार्टफोन पर ऑफर्स जरूर मिल रहे हैं। इसका फायदा उठाकर आप Discount और EMI पर नया डिवाइस खरीद सकते हैं। अगर आप एक किफायती फोन तलाश रहे हैं, तो Redmi 10 Prime एक अच्छा विकल्प है। इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी, 50MP का कैमरा और 6GB तक RAM मिलता है। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रहे ऑफर्स और इस फोन की खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: November 12, 2021 8:36 AM IST