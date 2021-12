50MP कैमरा, 6GB तक RAM और 6000mAh तक बैटरी वाले इन फोन्स को Flipkart से ₹382 की शुरुआती EMI में घर लाने का मौका, कीमत है 15000 रुपये से कम

50MP Camera 6GB RAM and 6000mAh Battery Featured Realme C25Y Realme Narzo 50A Infinix Note 11 Realme 8i Redmi 10 Prime under 15k on EMI Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से 50MP कैमरा वाले फोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। यहां पर 15000 रुपये से कम वाले ऐसे फोन बताए गए हैं, जिनमें 50MP कैमरा मिलता है और फिलहाल इन्हें बहुत ही कम EMI पर खरीद सकते हैं।

Mona Dixit



Published on: December 25, 2021 2:57 PM IST