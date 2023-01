50MP Camera 8GB RAM 128GB storage 30W Fast charging speed featured Google Pixel 7 in just 31999 on flipkart check price and discount offer: Google Pixel 7 फोन को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। अगर आप Apple और Android डिवाइस से अलग गूगल फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो इस वक्त Flipkart साइट आपके लिए गजब ऑफर लेकर आई है। गैलेरी में देखें सभी डिटेल्स।

Manisha



Published on: January 3, 2023 2:23 PM IST