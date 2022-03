50MP Camera 8GB RAM 128GB Storage MediaTek Dimensity 1200 SOC and 4450mah Battery featured Vivo X70 Pro on Instant Discount on Flipkart: बेहतरीन कैमरा वाले Vivo X70 Pro को अभी सस्ते में खरीदा जा सकता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ दमदार प्रोसेसर और 12GB तक RAM मिलती है। स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और सभी ऑफर्स जानने के लिए नीचे बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: March 4, 2022 1:32 PM IST