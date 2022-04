50MP Camera 8GB RAM 144Hz AMOLED Display and 4800mah Battery featured Motorola Edge 30 Pro on Huge Discount on Flipkart: Motorola Edge 30 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस पर हजारों रुपये की छूट है। इसमें 50MP कैमरा के साथ 4800mAH की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: April 8, 2022 2:49 PM IST