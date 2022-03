50MP camera 8GB RAM 5000mAh battery featured iQOO Z6 5G launched in India Redmi Note 11S Realme 9 5G are among top 5 Alternatives: iQOO Z6 5G आज भारत में लॉन्च हुआ है। यह फोन 6.5 इंच वाले120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 695 SoC, 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 15,999 रुपये है। इस प्राइस रेंज में हाल ही में कई और स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुए हैं। आज हम आपको इस फोन के टॉप- 5 अल्टर्नेटिव्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 16, 2022 2:55 PM IST