50MP camera 8GB RAM dual band 5G support features realme-9 pro plus 5g discount offer on flipkart check price and specs: रियलमी के इस साल लॉन्च हुए Realme 9 Pro+ 5G स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, 50MP OIS कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 29, 2022 2:56 PM IST