50MP कैमरे, नए Google Tensor G2 प्रोसेसर और 128GB स्टोरेज वाले Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की सेल आज, तगड़े Discount के साथ सस्ते में खरीदें फोन

50MP Camera Google Tensor G2 Soc 128GB storage featured Google Pixel 7 and Google Pixel 7 Pro huge discount offer on Flipkart check price and specifications: Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro स्मार्टफोन्स की भारत में पहली सेल 13 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। हालांकि, पिछले हफ्ते ही दोनों फोन आउट-ऑफ-स्टॉक हो गए थे। इसके बाद आज इन दोनों फोन की सेल एक बार फिर शुरू हो रही है। अगर आप इस फोन को सस्ते में खरीदनें की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सेल में मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे।

Manisha



Published on: October 18, 2022 9:54 AM IST