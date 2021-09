50MP Main 16MP Front Camera and 5000mAh Battery Featured Realme 8i First sale today at Flipkart and Realme.com Check discount Offer: हाल ही में Realme ने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। उसमें से एक Realme 8i की आज यानी 14 September को पहली सेल है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। पहली सेल के दौरान इसे खरीदने पर ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट के साथ-साथ और भी कई ऑफर्स मिलेंगे। इस फोन में 6GB तक RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज मिलता है। साथ ही फोन दमदार प्रोसेसर और बड़े बैटरी पैक से लैस है। आइए, जानते हैं फोन में और क्या-क्या शानदार स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं और इसकी सेल कब से शुरू हो जाएगी।

Mona Dixit



Published on: September 14, 2021 10:22 AM IST