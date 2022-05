50MP main Camera 12GB RAM 80W fast charging speed MediaTek Dimensity 1300 Soc featured OnePlus Nord 2T 5G launched see first look and specifications: OnePlus Nord 2T 5G को आज यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर है। यह MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4,500mAh की बैटरी दी गई है। आइए फोटोज में देखें फोन का फर्स्ट लुक, फीचर्स और कीमत।

Manisha



Published on: May 19, 2022 8:43 PM IST