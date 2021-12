50MP मेन कैमरा के साथ इस साल लॉन्च हुए टॉप 10 फोन्स, 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज और 6000mAh बैटरी समेत मिलते हैं कई धांसू स्पेसिफिकेशन

50MP Main camera up to 6000mah Battery Featured Infinix Note 11 Realme Narzo 50A Redmi 10 Prime Moto G31 Redmi Note 11T 5G Vivo Y33s OnePlus Nord 2 Vivo X70 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra and Vivo X70 Pro+ top phones launched this year: अगर आप अच्छा कैमरा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर साल 2021 में 50MP मेन कैमरे के साथ लॉन्च हुए 10 टॉप फोन्स के बारे में बताया गया है। इनकी कीमत 11499 रुपये से शुरू है। इस लिस्ट में Xiaomi, Infinix, OnePlus और Vivo समेत कई कंपनियों के हैंडसेट शामिल हैं।

Mona Dixit



Published on: December 30, 2021 2:38 PM IST