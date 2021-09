शानदार लुक में आया 50MP प्राइमरी और 32MP सेल्फी कैमरे वाला Vivo X70 Pro+, देखें फोटो और जानें खास स्पेसिफिकेशन

50MP Primary 32MP Selfie Camera upto 12GB RAM and 512GB Storage Featured Vivo X70 Pro Plus launched check photo and Top Featured: Vivo ने अपने तीन नए स्मार्टफोन Vivo X70, X70 Pro और X70 Pro+ लॉन्च कर दिए हैं। यह तीनों फोन Vivo X60 लाइनअप के सक्सेसर के तौर पर आए हैं। इन्हें कंपनी ने बेहद ही आकर्षक लुक में उतारा है। इनमें कई सारे खास स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। इन तीनों फोन्स में Vivo X60 सीरीज के फोन से अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तीनों ही फोन में अलग-अलग चिप दिए गए हैं। इसका Pro+ मॉडल भी कई खूबियों से लैस है। आज हम यहां Vivo X70 Pro+ की ही बात करने वाले हैं। इस आर्टिकल में इसकी फोटो और सभी खास स्पेसिफिकेशन्स बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: September 10, 2021 10:12 AM IST