50MP rear camera 32MP front camera 12GB RAM and 44W fast charging featured Vivo X70 Pro available with bumper discount on flipkart: Vivo X70 Pro स्मार्टफोन पर शानदार Offer मिल रहा है। अच्छे कैमरा फीचर्स वाले इस फोन को आप Flipkart से सस्ते में खरीद सकते हैं। वीवो के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 12GB तक रैम जैसी खूबियां मिलती हैं। आइए आपको Vivo X70 Pro पर मिल रहे Discount-Offers के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: November 16, 2021 2:02 PM IST