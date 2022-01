5160mAh battery 48MP back 20MP selfie camera 8GB RAM featured gaming smartphone POCO X3 Pro 4G discount offer on flipkart check price and other details: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर POCO के बजट गेमिंग स्मार्टफोन X3 Pro की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। यह स्मार्टफोन 48MP बैक कैमरे, 20MP के सेल्फी कैमरे, 8GB RAM जैसे फीचर के साथ आता है। आइए, जानते हैं इस फोन की खरीद पर मिलने वाली डील के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 5, 2022 5:47 PM IST