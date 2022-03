595km range 257kmph top speed 600hp featured lotus first electric vehicle Lotus Eletre Hyper SUV unveiled check here all features and details: ब्रिटिश ऑटोमेकर Lotus ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वीइकल से पर्दा उठा दिया है। यह एक SUV है। Lotus Eletre इलेक्ट्रिक SUV एक सुपर कार है। यह तेज रफ्तार में दौड़ने में सक्षम है और इसकी रेंज भी जबरदस्त है। डिजाइन के मामले में भी यह बेहतरीन है। आइये, फोटो में देखें कैसी है कार और क्या दिए गए हैं फीचर्स।

Published on: March 31, 2022 2:24 PM IST