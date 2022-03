5G alternatives of Redmi Note 11 Pro with 6GB RAM and 128GB storage: Realme 9 Pro 5G, iQOO Z3 5G, Poco M4 Pro 5G, Samsung Galaxy F23 5G, Vivo T1 5G: शाओमी ने रेडमी नोट 11 प्रो को 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। फोन के बेस मॉडल में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस की हाईलाइट में शामिल हैं— Mediatek Helio G96 प्रोसेसर, 120Hz Super AMOLED स्क्रीन, 108MP मेन कैमरा, 16MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है। आइए इसके ऑल्टर्नटिव फोन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: March 9, 2022 7:04 PM IST