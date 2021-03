6 cameras, 12GB RAM, 128GB storage with 5G Connectivity OnePlus Nord buy on discount at Amazon Sale: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर इन दिनों Fab Phone Fest सेल चल रही है। यह सेल 22 मार्च से 25 मार्च चक चलेगी। इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन धमाकेदार डील मिल रही है। यहां हम इस सेल में OnePlus के अफोर्डेबल OnePlus Nord 5G पर मिल डील के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 22, 2021 6:20 PM IST