6000mAh battery 108MP back 32MP selfie camera 6GB RAM Featured Motorola Moto G60 at huge discount on Flipkart Sale check offer price and specifications: Flipkart पर आज रात 12 बजे से Big Saving Days Sale की शुरुआत हो रही है। इस सेल में स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Motorola के हाल ही में लॉन्च हुए Moto G60 पर डिस्काउंट का लाभ मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 12, 2021 12:52 PM IST