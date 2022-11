6000mAh बैटरी, 18GB RAM, 512GB स्टोरेज, 50MP कैमरा वाले Asus ROG Phone 6 और Asus ROG Phone 6 Pro की सेल भारत में आज से शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

6000mAh battery 18GB RAM 512GB storage 50MP camera Snapdragon 8 plus Gen 1 featured Asus ROG Phone 6 and ROG Phone 6 Pro First sale in India today check price specifucations: Asus ROG Phone 6 सीरीज के तहत Asus ROG Phone 6 और Asus ROG Phone 6 Pro स्मार्टफोन को जुलाई महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। अब लगभग 4 महीने बाद कंपनी ने फाइनली इसकी पहली सेल आज 25 नवंबर से शुरू कर दी है। तस्वीरों में देखें फोन की कीमत और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Manisha



Published on: November 25, 2022 4:44 PM IST