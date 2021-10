6000mAh बैटरी, 18W चार्जिंग, 6GB RAM और 48MP कैमरा वाले Redmi 9 Power को सस्ते में खरीदने का मौका, Sale में मिल रहा Instant Discount

6000mAh Battery 18W Charging up to 6GB RAM and 48MP Camera Featured Xiaomi Redmi 9 Power In Amazon Sale With Instant Discount: Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival Sale चल रही है। इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount के साथ EMI और Exchange Offer मिल रहा है। अगर आप एक किफायती और दमदार स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Redmi 9 Power खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 6000mAh बैटरी, 18W चार्जिंग, 48MP कैमरा और 6GB तक RAM का विकल्प मिलता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: October 14, 2021 8:40 AM IST