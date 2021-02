6000mAh battery 3 camera Infinix Smart 5 first sale in flipkart check Price in India sale offers and specifications: Infinix Smart 5 कल,18 फरवरी को पहली बार सेल पर आएगा। इनफिनिक्स का यह स्मार्टफोन भारत में कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया है। Infinix Smart 5 स्मार्टफोन को मीडियाटेक के Helio G25 चिपसेट और Android 10 (Go Edition) के साथ लॉन्च (Infinix Smart 5 Specifications) किया गया है। इस फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है। यहां हम आपको Infinix Smart 5 स्मार्टफोन की पहली सेल (Infinix Smart 5 First Sale Offers) पर मिल रहे ऑफर्स, कीमत (Infinix Smart 5 Price in India) के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Last updated on: February 17, 2021 7:47 PM IST