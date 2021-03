6000mAh battery 48MP camera 4GB RAM Android 11 phone Moto G10 Power first Sale on 16th march via Flipkart discount Offers: Motorola का लेटेस्ट स्मार्टफोन Moto G10 Power कल (16 मार्च को) पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन को आप Flipkart से खरीद सकते हैं। सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले Motorola Moto G10 Power में 6000mAh बैटरी और 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप जैसी खूबियां हैं। Flipkart इस फोन पर कुछ ऑफर भी देगा। आइए आपको Moto G10 Power की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 15, 2021 8:12 PM IST