6000mAh Battery 48MP Camera 4GB RAM Realme Narzo 20 Offer on Flipkart Buy At Rs 359 per Month EMI: 10 हजार रुपये के बजट में स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Realme Narzo 20 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने Realme Narzo 30A स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो 10 हजार रुपये के बजट में एक बेहतर विकल्प है। Realme Narzo 20 की बात करें तो फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, 48MP का कैमरा और 4GB RAM के साथ 6000mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं Flipkart पर बिक रहे इस फोन पर कौन-कौन से ऑफर मिल रहे हैं...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 2, 2021 10:55 AM IST