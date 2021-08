6000mAh battery 48MP Camera 6GB RAM 128GB featured Redmi 9 Power available on huge discount on Amazon sale check price and offers: Xiaomi के पिछले साल आखिर में लॉन्च हुए सबसे ज्यादा बिकने वाले बजट फोन में से एक Redmi 9 Power को Amazon पर सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका है। यह फोन 6000mAh की दमदार बैटरी, 48MP कैमरे और 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 29, 2021 8:02 AM IST