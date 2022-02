6000mAh battery 48MP Camera 6GB RAM 128GB featured Xiaomi Redmi 9 best offer on Flipkart check price and specifications: रेडमी के 6000mAh बैटरी, 6GB RAM, 48MP कैमरा, 128GB तक स्टोरेज वाले फोन Redmi 9 Power को Flipkart पर सस्ते में खरीदा जा सकता है। Amazon India और Mi.com पर फिलहाल फोन सेल के लिए उपलब्ध नहीं है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 2, 2022 5:45 PM IST