6000mAh battery 48MP camera 6GB RAM featured Made in India smartphone Redmi 9 Power huge instant discount offer on Amazon sale: रेडमी के 48MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले बजट स्मार्टफोन Xiaomi Redmi 9 Power पर एक बार फिर से जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है। शाओमी के इस Made in India फोन में 6GB RAM और 128GB तक स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

Published on: March 23, 2022 8:36 AM IST