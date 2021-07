6000mAh Battery 48MP Camera and up to 6GB RAM Featured Redmi 9 Power in Amazon Sale With Discount: Amazon पर Prime Day Sale की शुरुआत हो गई है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर Discount के साथ-साथ Exchange Offer और EMI ऑफर मिल रहा है। अगर आप एक किफायती स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Redmi 9 Power खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन पर Amazon Sale में Discount मिल रहा है। आइए जानते हैं इस पर मिलने वाले ऑफर्स और इसकी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

Published on: July 26, 2021 10:12 AM IST