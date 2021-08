6000mAh battery 48MP Camera featured budget smartphone Xiaomi Redmi 9 Power available on huge discount on Amazon check price and offers: Xiaomi के बजट स्मार्टफोन Redmi 9 Power पर कई ऑफर दिए जा रहे हैं। इस फोन को Flipkart, Amazon के साथ-साथ Mi.com से खरीद सकते हैं। इस फोन की खास बात यह है कि इसमें कम कीमत में 6000mAh की बैटरी और 48MP कैमरा मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 15, 2021 8:18 AM IST