6000mAh Battery 48MP Primary Camera up to 6GB RAM Featured Infinix Hot 10S on Discount on Flipkart: बजट रेंज स्मार्टफोन Infinix Hot 10S को और भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इस फोन को अभी खरादने पर अलग-अलग कई शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट से यह फोन खरीदने पर ग्राहक कैशबैक, डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। Infinix का यह फोन 10,000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स के साथ इसे और भी कम में खरीदा जा सकता है। इसमें 6GB तक RAM, 48MP प्राइमरी कैमरा और दमदार बैटरी दी गई है। हमने यहां फोन पर मिल रहे सभी ऑफर्स, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है।

Mona Dixit



Published on: July 23, 2021 12:41 PM IST