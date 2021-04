6000mAh बैटरी, 4GB RAM और 13MP कैमरे वाले सस्ते फोन Infinix Hot 10 Play की Flipkart पर Sale, मिलेगा 4000 रुपये के फायदे वाला Jio Offer

6000mAh Battery 4GB RAM and 13MP Camera Featured Infinix Hot 10 Play Sale on Flipkart With Jio Offer and EMI Offer: Infinix ने हाल में अपना नया स्मार्टफोन Infinix Hot 10 Play लॉन्च किया है, जो किफायती कीमत पर आता है। इस स्मार्टफोन को आज से Flipkart से खरीद सकते हैं। 10 हजार रुपये से कम में आने वाले इस फोन में 6000mAh की बैटरी, डुअल रियर कैमरा और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर मिलते हैं। फोन पर Jio Offer जैसे कई ऑफर भी मिल रहे हैं, जिनसे आप बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 26, 2021 8:50 AM IST