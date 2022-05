6000mAh battery 50MP camera 4GB RAM featured Realme Narzo 50A best deal discount offer on Amazon user can get 541 rupees per month emi: रियलमी नार्जो 50ए स्मार्टफोन कम कीमत में तगड़े फीचर्स के साथ आने वाला स्मार्टफोन है। अगर आप 12 हजार के बजट में कोई शानदार फीचर्स वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Realme Narzo 50A आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 6,000mAh की दमदार बैटरी और 50MP का कैमरा शामिल है। Amazon पर फिलहाल इस फोन पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। आइए तस्वीरों में जानते हैं इनके फीचर्स और ऑफर्स के बारे में सबकुछ।

Manisha



Published on: May 23, 2022 8:54 AM IST