6000mAh battery 50MP Camera 6GB RAM Feature Samsung Galaxy M13 4G Galaxy M13 5G First Look check price sale date offer and other details: भारत में Samsung Galaxy M13 का 4G और 5G वेरिएंट लॉन्च हो गया है। यहां से उसका फर्स्ट लुक, सेल डेट और ऑफर डिटेल जानें।

Mona Dixit



Published on: July 14, 2022 1:21 PM IST